Zorgen over de coronasteun van de Federal Reserve drukten maandag de stemming op Wall Street. Twee beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken zeiden dat er al dit jaar een verkrapping van de steun van de Fed zou kunnen komen. Die zou dan minder staatsobligaties en andere waardepapieren op gaan kopen. Dat betekent dat er minder geld beschikbaar is en dat is doorgaans slecht voor de aandelenmarkten.