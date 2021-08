Aziatische beurzen winnen terrein, Nikkei gesloten

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio wonnen maandag overwegend terrein na een kwakkelend begin van de handelsdag. Beleggers verwerkten een reeks macro-economische cijfers uit China en trokken zich op aan het nieuwe slotrecord van de Dow-Jonesindex op Wall Street, dat volgde op het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markt in Tokio gesloten bleef vanwege een vrije dag in Japan.