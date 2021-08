Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson, doet weer kaarten in de verkoop voor een ruimtereis. De prijzen beginnen bij 450.000 dollar, omgerekend ruim 380.000 euro. Het nieuwe prijskaartje is twee keer zo hoog als wat de ongeveer 600 mensen die eerder een kaartje kochten, betaalden. Toen was de prijs nog tussen de 200.000 en 250.000 dollar.