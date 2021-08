Biden wil naar helft verkochte auto’s op schone energie in 2030

President Joe Biden streeft er samen met grote autofabrikanten naar dat 40 tot 50 procent van de nieuwe verkochte auto’s in 2030 voertuigen zijn die geen uitlaatgassen produceren. Hij wil zo het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en krijgt daarbij steun in een verklaring van met name Ford, GM en Stellantis. Stellantis is een overkoepelend moederbedrijf van veertien automerken (o.a. Chrysler, Fiat en Peugeot) en heeft formeel het hoofdkwartier in Nederland. Het Witte Huis heeft donderdag in een verklaring de ambities van de president uiteengezet.