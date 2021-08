Biofarmaceut Pharming profiteert van heropening artsenpraktijken

Het Leidse biofarmaceutische bedrijf Pharming heeft in het tweede kwartaal van het jaar volop geprofiteerd van de heropening van een groot deel van de artsenpraktijken in de Verenigde Staten, waardoor mensen weer gewoon naar de dokter konden voor routinecontroles. De onderneming zag de omzet op jaarbasis met 15 procent stijgen tot 49,7 miljoen dollar. Ook in vergelijking met een kwartaal eerder was er sprake van dubbelcijferige groei. De omzet in de eerste helft van het jaar lag wel lager op jaarbasis.