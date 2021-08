De Chinese autoriteiten hebben besloten geen paspoorten of andere documenten meer te verstrekken die nodig zijn om naar het buitenland te reizen. De migratiediensten geven alleen nog zulke reisdocumenten af, als er een heel dringende reden voor is. De reisbeperking is volgens de overheid nodig vanwege een opleving van het coronavirus dat eind 2019 in de Chinese stad Wuhan opdook.