Maria Kolesnikova, de laatste leidende figuur van de oppositie die nog in Belarus is, is met haar advocaat en medeverdachte Maxim Znak voor de rechter verschenen. Ze zit al sinds september 2020 vast. Andere Belarussische protestleiders, zoals Svetlana Tichanovskaja en Veronika Tsepkalo, zijn het land ontvlucht. Vorige week riep Kolesnikova de Belarussische regering nog op geen geweld meer te gebruiken tegen de bevolking.