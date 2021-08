Reisorganisatie Sunweb hoeft branchegenoot Corendon niet alsnog over te nemen. Tot die beslissing kwam het gerechtshof in Amsterdam nadat de voorzieningenrechter in december al dezelfde conclusie had getrokken. De rechters meenden dat Sunwebs redenering dat niet aan alle eisen is voldaan in een bodemprocedure goed overeind kan blijven.