Bierbrouwer Heineken opent maandag de boeken over het tweede kwartaal en laat daarbij naar verwachting goede resultaten zien. Het concern dat in Nederland achter merken als Heineken, Amstel en Brand zit, had in de coronacrisis veel last van de sluiting van horeca in veel landen. In grote delen van Europa en de Verenigde Staten gingen cafés en restaurants in de afgelopen periode juist weer open.