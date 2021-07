Restaurant Brands International (RBI), het moederbedrijf van onder meer fastfoodketen Burger King, ziet ondanks de coronacrisis de toekomst weer rooskleurig in, meldt het bedrijf in de halfjaarcijfers. Zo groeiden de wereldwijde verkopen het afgelopen kwartaal, waardoor de onderneming net boven het niveau van 2019 uitkwam en bestelden mensen veel meer via de app dan vorig jaar.