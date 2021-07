De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag hard omlaag. De stemming werd gedrukt door de aanhoudende zorgen over de toename van het aantal coronagevallen in Japan, waar het aantal dagelijkse besmettingen voor het eerst boven de 10.000 uitkwam. Tegenvallende kwartaalcijfers van een aantal grote Japanse bedrijven en een lager dan verwachte groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal zorgden eveneens voor koersdruk.