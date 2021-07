ADP: corona en thuiswerken zorgen voor meer onbetaalde overuren

Het aantal onbetaald gewerkte overuren lijkt door de coronacrisis te zijn toegenomen. In Nederland werkte eind vorig jaar ruim een kwart van de mensen zes tot tien uur per week langer door zonder daarvoor betaald te krijgen. Voor de crisis was dat nog een vijfde. Volgens loonstrookverwerker ADP, dat het internationale onderzoek uitvoerde, kan dat deels komen door de economische onzekerheid die de pandemie met zich meebracht.