Het aantal Nederlandse huishoudens dat is aangesloten op het glasvezelnetwerk neemt toe. Bijna de helft van de huizen in Nederland had na het eerste kwartaal van dit jaar de mogelijkheid om voor tv, vaste telefonie en internet gebruik te maken van een glasvezelverbinding. Daar is wel een speciaal abonnement voor nodig, waar volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toen 1,7 miljoen huishoudens over beschikten.