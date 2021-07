Het kabinet gaat de komende weken „breed” kijken „hoe het systeem van toegangstesten kan worden verbeterd”. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten na berichtgeving van de Volkskrant over een gat in het systeem van de CoronaCheck-app. Door dat gat houden gevaccineerden een groen vinkje, ook als ze later positief getest zijn op corona.