De winst van Deutsche Bank is in het tweede kwartaal zeer sterk gestegen in vergelijking met een jaar eerder. De grootste bank van Duitsland profiteerde onder meer van het vrijkomen van voorzieningen voor slechte leningen nu de economie sterk herstelt van de coronacrisis. Vorig jaar had het financiële concern juist nog veel geld opzijgezet om eventuele verliezen op leningen op te kunnen vangen.