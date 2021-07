Starbucks groeit flink sinds zijn winkels weer zijn heropend na het opheffen van de coronalockdowns. De Amerikaanse koffieketen zette het afgelopen kwartaal een recordomzet in de boeken. Starbucks verhoogt daardoor opnieuw zijn financiële verwachtingen voor de rest van het financiële jaar. Wel is de onderneming minder positief over China, een van de belangrijkste markten voor het bedrijf.