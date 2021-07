De reissector is blij dat dat Nederland de systematiek wat betreft de reisadviezen aanpast. Europese landen die op oranje stonden, krijgen vanaf dinsdag in principe een groen of geel reisadvies. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen niet langer worden afgeraden. „Beter laat dan nooit”, zegt reisbrancheorganisatie ANVR.