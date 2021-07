Het was in het tweede kwartaal weer een stuk rustiger op de aandelenbeurzen, en dat raakte beursintermediair Flow Traders. De opbrengsten van de ‘flitshandelaar’ zakten met ongeveer een derde en de winst halveerde ruimschoots ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Eerder was de Nederlandse onderneming nog een grote profiteur van de beurschaos in onstuimige fasen van de coronacrisis.