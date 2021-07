De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met bescheiden winsten de handel uitgegaan. Vooral technologiebedrijven waren gewild, terwijl bedrijven die meebewegen op de bredere economie slechter presteerden. Beleggers verwerkten tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, maar zagen ook dat de huizenverkoop voor het eerst in vijf maanden was toegenomen. Opnieuw kwam een keur aan bedrijven met kwartaalcijfers.