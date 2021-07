Het aandeel Unilever was donderdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index. Het was- en levensmiddelenconcern kampte afgelopen kwartaal met hogere grondstofprijzen en tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten. Ook ligt de Europese verkoop van ijsjes van de Unilever-merken Magnum en Ben & Jerry’s aan de horeca nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis. Het aandeel zakte bijna 4 procent.