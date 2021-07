Van de werknemers die in de coronacrisis de horeca hebben verlaten, verwacht het overgrote deel niet terug te keren naar die sector. Daarnaast zegt een vijfde van het huidige horecapersoneel binnen nu en twee jaar te denken een overstap te maken naar een ander beroep. Dat meldt vakbond FNV die een onderzoek hield onder haast 3000 mensen die nu of in het verleden in de horeca werkten.