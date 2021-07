Overheden en bedrijven investeren wereldwijd naar schatting al meer dan 1,3 biljoen dollar per jaar in initiatieven die helpen bij het terugdringen van afval, bijvoorbeeld door meer in te zetten op recycling en het minder afhankelijk worden van uitputbare hulpbronnen. Omgerekend gaat het om zeker 1100 miljard euro. Maar het is nog niet genoeg, stellen onderzoekers van de onafhankelijke denktank Chatham House.