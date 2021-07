Rijkswaterstaat heeft zaterdag pleziervaarders geholpen die in moeilijkheden kwamen door het hoge water. Het gaat onder meer om pleziervaartuigen die vast kwamen te zitten op ondergelopen kribben, meldt een woordvoerder. Sinds vrijdagmiddag is het de pleziervaart verboden om de rivieren in het Oost-Nederland op te gaan, maar met het mooie weer houden niet alle schippers zich daaraan.