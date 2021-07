Luchtvaart ontloopt mineurstemming op Europese beurzen

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een verlies gesloten. Ook elders in Europa sloten beurzen de week in het rood af, nu de zorgen over de zeer besmettelijke Delta-variant toenemen. Luchtvaartmaatschappijen ontkwamen aan die mineurstemming en wisten een winstje te boeken. De Amerikaanse president Joe Biden liet in een persconferentie doorschemeren dat het inreisverbod van de Verenigde Staten voor Europeanen mogelijk binnenkort komt te vervallen.