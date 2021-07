Waterschap Rivierenland start zaterdag met dijkbewaking in het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Vanaf zondag is er ook dijkbewaking in het Land van Altena. Het gaat om de dijken langs de Maas en de Afgedamde Maas. Het waterschap verwacht geen problemen met de dijken langs de grote rivieren Rijn, Waal en Lek.