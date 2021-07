Apple is van plan om kopen op afbetaling aan te gaan bieden. Volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, gaat het techbedrijf daarvoor een samenwerking aan met de bank Goldman Sachs. Apple biedt nu al in veel landen betalingsdiensten aan en een creditcard in de Verenigde Staten. Voor die creditcard werkt het bedrijf ook samen met Goldman Sachs.