‘CDA moet tijd nemen om interne bestuur en cultuur te vernieuwen’

Het CDA moet hard aan de slag met een andere manier van intern bestuur en betere omgangsvormen en „dat heeft tijd nodig, misschien wel jaren”, stelt het kritische CDA-raadslid in Maastricht Gabriëlle Heine. Dat doet Heine in een reactie op de evaluatie van de verkiezingsnederlaag door de commissie-Spies. Belangrijkste volgens haar is ervoor te waken dat de partij te snel zegt „dat we de rust moeten bewaren, een streep eronder moeten zetten en weer doorgaan. Daarvoor is er teveel gebeurd, ook met Pieter Omtzigt.”