Grote bedrijven scharen zich achter groene ambities EU

Een groep van 40 Europese bedrijven en Europarlementariërs roept de Europese Commissie op om de capaciteit van hernieuwbare energie in de Europese Unie drastisch op te voeren. In een open brief aan voorzitter Ursula von der Leyen en vicevoorzitter Frans Timmermans, die belast is met klimaat, schrijven ze dat „een enorme versnelling van de inzet van hernieuwbare energie in de industrie” noodzakelijk is om van de ambitieuze Europese klimaatplannen een succes te kunnen maken.