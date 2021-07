De Bandidos-chapter Sittard was een criminele organisatie. De rechtbank in Maastricht heeft vrijdag twaalf mensen die deel uitmaakten van de Limburgse Bandidos veroordeeld wegens lidmaatschap van deze criminele organisatie. Volgens de rechtbank had deze organisatie als oogmerk het bedreigen van anderen en plegen van geweld, met name tegen de concurrent Hells Angels.