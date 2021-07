Boeren, bedrijven en natuurbeheerders raken mogelijk hun vaste plek kwijt in de gekozen besturen van waterschappen. GroenLinks en D66 willen af van deze zogeheten geborgde zetels. Ze dienden hiervoor donderdag een initiatiefnota bij de Tweede Kamer in. Volgens GroenLinks krijgt het plan steun van een Kamermeerderheid en is ook de Raad van State positief.