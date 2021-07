Zwarte ex-politieman lijkt nieuwe burgemeester New York te worden

De zwarte ex-politieagent Eric Adams heeft de overwinning geclaimd in de Democratische voorverkiezingen voor het burgemeesterschap van New York. Volgens de nieuwe resultaten van de verkiezingsautoriteiten staat hij op 50,5 procent met 403.000 stemmen, burgerrechtenadvocate Maya Wiley is goed voor 49,5 procent met 395.000 stemmen. Ook persbureau AP heeft Adams als winnaar uitgeroepen, al komen de definitieve resultaten pas halverwege juli.