Supermarktketen Jumbo gaat een samenwerking aan met groothandelsbedrijf Makro. Via zijn zakelijke webwinkel gaat Jumbo zo’n duizend artikelen van Makro aanbieden, met name gericht op sportkantines, kleine horeca, mkb-bedrijven en zorginstellingen. Die klanten vroegen naar producten die Jumbo niet altijd in zijn assortiment had.