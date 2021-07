Gevangenisstraf oud-president Zuid-Afrika uitgesteld

De Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma hoeft nog niet de gevangenis in. Zuma werd dinsdag tot vijftien maanden cel veroordeeld vanwege minachting van de rechtbank, omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek naar vermeende corruptie. Hij zou zich uiterlijk zondag moeten melden, maar het voormalige staatshoofd blijft vrij totdat het Hooggerechtshof in het land zich op 12 juli buigt over zijn verzoek tot nietigverklaring, melden Zuid-Afrikaanse media op basis van een brief van de rechtbank.