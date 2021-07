De grootste chipfabriek van het Verenigd Koninkrijk komt mogelijk in handen van Chinezen. Ingewijden melden aan zakenzender CNBC dat Newport Wafer Fab op het punt staat te worden overgenomen door het op papier Nederlandse Nexperia. Dat zou gebeuren voor een bedrag van 63 miljoen pond, omgerekend dik 73 miljoen euro. Nexperia is weer voor 100 procent in handen van het Chinese Wingtech Technology.