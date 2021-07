Chipbedrijven BE Semiconductor, ASM International en chipmachinemaker ASML zijn vrijdag bij de bovenste fondsen in de AEX-index in Amsterdam gesloten. Dat gebeurde na een handelsupdate van ASMI. Deze toeleverancier aan de chipindustrie ontving in het tweede kwartaal meer orders dan verwacht, wat het gemoed onder beleggers goed deed. Verder werd een beter dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten verwerkt.