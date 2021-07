Beurzen op kleine winst richting banenrapport VS

De Europese beurzen lieten vrijdag kleine winsten zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de publicatie van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Ook zal worden gelet op veranderingen van het gemiddelde uurloon in de VS. Een sterke stijging van de lonen zou de al hard oplopende inflatie verder kunnen aanjagen.