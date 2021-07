Meer spaarders krijgen te maken met negatieve rente

Voor meer spaarders bij ING, ABN AMRO, Rabobank en de Volksbank geldt per donderdag dat ze geld moeten betalen voor het stallen van hun vermogen bij de bank. De grootbanken maakten eerder al bekend per 1 juli het saldo voor het rekenen van negatieve rentes te verlagen. Dit doen ze vanwege de aanhoudend lage rente in de markt, waardoor de banken ook met extra kosten kampen. ABN AMRO brengt daarbij ook geld in rekening voor mensen die met regelmaat contant geld opnemen.