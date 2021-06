Techbedrijf Amazon wil dat voorzitter Lina Khan van de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) zich niet inhoudelijk bemoeit met onderzoeken naar het bedrijf. Amazon diende daartoe een petitie in bij de waakhond. Khan zou zich moeten verschonen omdat ze eerder in haar carrière meerdere keren heeft gezegd dat Amazon het mededingingsrecht schendt en opgehakt zou moeten worden in meerdere bedrijven.