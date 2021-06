De aandelenbeurs in Tokio is woensdag licht lager gesloten. Beleggers bleven terughoudend door de opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus in Azië, die het economische herstel van de coronacrisis in de regio kan vertragen. De kleine koerswinsten op Wall Street, die de belangrijke S&P 500-index en techbeurs Nasdaq aan nieuwe recordstanden hielpen, boden daarbij enige steun aan de handel.