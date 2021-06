Betaaldienst Afterpay gaat de gegevens van klanten beter controleren om fraude tegen te gaan. Dat meldt de Consumentenbond. Die belangenvereniging was eerder zeer kritisch op de dienst waarmee klanten pas achteraf hoeven te betalen voor een onlineaankoop. Internetcriminelen kunnen via Afterpay heel gemakkelijk op naam van iemand anders bestellingen plaatsen, zo schreef de bond in april.