Het vertrouwen van huiseigenaren in de woningmarkt is gestegen. Dat komt onder meer doordat zowel starters als woningbezitters positiever zijn over de economische situatie, zo komt naar voren in de Woonindex voor het tweede kwartaal van ING. Een mogelijke stijging van de hypotheekrente heeft wel een licht drukkend effect op het sentiment, net als het krappe aanbod op de woningmarkt.