Hans Wiegel slaat eerste paal wolvenhek Friesland

VVD-coryfee Hans Wiegel, oud-commissaris van de Koningin in Friesland, slaat dinsdagmorgen bij het Friese dorpje Boijl de eerste paal van het eerste stukje wolvenhek in Nederland. De Stichting Wolvenhek Fryslân wil de vele schapen en koeien in de provincie beschermen tegen wolvenaanvallen door ze achter een kilometers lang hek te zetten. De eerste vijftig meter van het hek wordt dinsdag gebouwd bij het dorpje op de grens van Friesland en Drenthe.