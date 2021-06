Beleggers, analisten en economen zijn in rep en roer! De aanleiding: de laatste vergadering van het rentecomité van de Fed, de Amerikaanse centrale bank en daarmee de facto de centrale bank van de wereld. Wat die doet, is maatgevend voor veel andere centrale banken, zoals onze eigen ECB. Doorgaans geldt dat alles wat de Fed doet, zo’n één á twee jaar later ook in de eurozone gebeurt.