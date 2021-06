Tata Steel koppelt Britse tak los van Nederlands onderdeel

Staalconcern Tata Steel koppelt zijn slecht presterende Britse tak los van de Nederlandse tak, waartoe ook het hoogovencomplex in IJmuiden behoort. De splitsing hing al langer in de lucht, maar nu wordt er volgens het bedrijf daadwerkelijk een concrete stap gezet. De directie staat op het punt om hiervoor de adviesaanvraag in te dienen bij de centrale ondernemingsraad. Als het medezeggenschapsproces is afgerond, kan de ontvlechting worden voltooid.