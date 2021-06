Marguerite Soeteman-Reijnen, bestuurder bij risicoadviseur Aon, is in Washington onderscheiden met de Ambassador J. William Middendorf II Award. Soeteman-Reijnen is de eerste Nederlandse vrouw die deze prestigieuze onderscheiding ontvangt. De prijs ging eerder naar de premiers Ruud Lubbers (1995) en Jan Peter Balkenende (2012) en de voormalige topman van Unilever Paul Polman (2015).