Aandeelhouders van Toshiba hebben vrijdag tegen de herbenoeming gestemd van de bestuursvoorzitter van het Japanse technologie- en elektronicaconcern, Osamu Nagayama. Dat gebeurde na onthullingen over pogingen van Nagayama om de stemming over voorstellen van activistische investeerders te beïnvloeden. Het gebeurt zelden dat aandeelhouders in Japan zo openlijk in verzet komen tegen bestuurders.