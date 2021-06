Mensen die rondlopen met prangende vragen over zingeving kunnen vrijdag bellen met het landelijke telefoonnummer van de Centra voor Levensvragen. Het telefoonnummer is die dag extra goed bereikbaar vanwege de Dag van de Levensvragen. Deze dag wordt georganiseerd door het landelijk informatiepunt Geestelijke Verzorging in Nederland. De initiatiefnemer vraagt hiermee aandacht voor gesprekken over zingeving.