De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de nieuwe handelssessie begonnen. Farmaceut Eli Lilly (plus 7,8 procent) was daarbij een opvallende stijger. Het middel voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer van het concern werd door medicijnwaakhond FDA bestempeld als doorbraaktherapie. Daarmee komt het medicijn in aanmerking komt voor versnelde toelating.