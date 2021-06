De wereldwijde opmars van elektrische auto’s verloopt sneller dan gedacht, nu overheden met steeds strengere regelgeving tegen uitstoot komen en de interesse van consumenten in elektrische voertuigen stijgt. Onderzoeks- en accountantskantoor EY denkt dat in 2033 de elektrische auto dominant zal zijn in de wereldwijde autoverkopen, wat vijf jaar sneller is dan eerder werd voorspeld.