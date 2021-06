De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko beschuldigt Duitsland van nazisme in reactie op de nieuwe sancties die de Europese Unie deze week aankondigde. „We hadden niet verwacht dat Duitsland mee zou doen aan deze collectieve samenzwering”, zei Loekasjenko in een toespraak bij een evenement waar de aanval van de nazi’s op de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog werd herdacht.